Медведев: хоть мы не Сафины и не Кафельниковы, но зрители нас поддерживали

Россиянин Даниил Медведев подвёл итог своего выступления на «ВТБ Кубке Кремля» и поделился мнением о московских болельщиках.



«Как бы я ни был расстроен, могу сказать, что итог позитивен. Я понял, что мои предыдущие проблемы были связаны с ракеткой и ни с чем другим. Я выиграл два поединка. Просто вытащил каким-то чудом матч с Андреем, должен был проигрывать и не быть в четвертьфинале. Поэтому я успокоюсь и буду чувствовать себя хорошо, буду доволен турниром.



Насколько болельщики в Москве отличаются от болельщиков в других странах? Очень тяжело сравнивать с другими странами, потому что во всех странах всё по-разному. В некоторых странах на стадион приходит много людей, а в других — нет. Могу сказать, что в Москве по сравнению с прошлым годом зрителей стало больше. Они поддерживали, и спасибо им за это. Все мы здесь, кто играем, не Сафины и не Кафельниковы, но поддержка была. Люди узнают, просят автографы, фотографируются, это очень приятно», — передаёт слова Медведева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.