Видеообзор побед Виттёфт и Пуиг в полуфиналах турнира в Люксембурге

На турнире категории WTA International в Люксембурге состоялись полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Первой участницей финала стала немка Карина Виттёфт, которая в трёх сетах победила прошедшую квалификацию француженку Полин Пармантье — 7:6 (7:2), 1:6, 6:3.



Видеообзор матча Виттёфт — Пармантье можно посмотреть на «Чемпионате».

Во втором полуфинале чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро пуэрториканка Моника Пуиг переиграла пятую сеяную бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:2, 7:5.



Видеообзор матча Пуиг — Мертенс можно посмотреть на «Чемпионате».