Маю и Эрбер квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне

Французы Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер, начинавшие этот сезон в ранге первой и второй ракетки мира соответственно, стали седьмым дуэтом, который квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Нынешний год они проводят не так успешно, как предыдущий, но выиграли три «Мастерса» — в Риме, Монреале и Цинциннати.



Ранее место на Итоговом турнире себе обеспечили Лукаш Кубот сМарсело Мело, Хенри Континен с Джоном Пирсом, Жан-Жюльен Роже с Хорей Тэцеу, Джейми Маррей с Бруно Суаресом, Боб и Майк Брайаны, а также Райан Харрисон с Майклом Винусом. На восьмую позицию претендуют как минимум пять пар, находящихся в пределах менее чем 500 очков друг от друга.

Итоговый турнир пройдёт с 12 по 19 ноября на O2 Арене через неделю после завершения «Мастерс 1000» в Париже.