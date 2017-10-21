На «ВТБ Кубке Кремля» состоялось 10-минутное выступление экс-барабанщика AC/DC

Перед финалом «ВТБ Кубка Кремля» между россиянкой Дарьей Касаткиной и немкой Юлией Гёргес состоялось музыкальное шоу легендарного британского ударника, экс-барабанщика группы AC/DC Криса Слейда. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



На центральном корте прозвучали композиции, созданные при участии самого Слейда, которые уже воспроизводились во время этого турнира. Ещё два выступления барабанщика запланированы перед вторым мужским одиночным полуфиналом, а также перед мужским одиночным финалом, который состоится 22 октября.