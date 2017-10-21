Селиваненко: Шарапова собирает полные стадионы, и болельщики её любят

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал выступление россиянки Марии Шараповой на «ВТБ Кубке Кремля».



«Мы, конечно, рассчитывали, что Мария Шарапова сыграет здесь больше матчей, но мы в любом случае благодарны ей за то, что она приехала, что показала то, что могла в этот день. Да, чуть-чуть не повезло, но выигрывает всегда тот, кто лучше готов и чуть более удачлив.



В любом случае Маша показала, что она человек, собирающий полные стадионы в любое время дня. Болельщики идут на её матчи, они её любят. И сама Шарапова, думаю, точно так же воспринимает этот приезд. Она и её команда увидели Москву, московских болельщиков с новой стороны. Мария давно здесь не играла, но, думаю, сейчас убедилась, насколько здесь всеми любима», — рассказал Селиваненко корреспонденту «Чемпионата» Марианне Багдасаровой.