Джумхур вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля» с 11-го матчбола

Теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В полуфинальном матче шестой сеяный Джумхур в двух сетах обыграл соотечественника Мирзу Башича, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:0, 7:6 (11:9).Матч продолжался 1 час 27 минут. Джумхур 5 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Башича 3 эйса и 4 ошибки на подаче.

Разгромив соперника в первом сете, вторую партию Джумхур выиграл только с 11-го матчбола. 8 из них было у теннисиста в 12-м гейме и ещё 3 — на тай-брейке. При этом у Башича на тай-брейке было 2 сетбола.