Виттёфт завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Люксембурге

Немецкая теннисистка Карина Виттёфт стала победительницей турнира в Люксембурге. В финальном матче Виттёфт в двух сетах обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Виттёфт 8 раз подала навылет, допустила 5 ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Пуиг 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка. Соперницы впервые встречались друг с другом.

22-летняя Виттёфт, занимающая 73-е место в мировой классификации, завоевала первый титул WTA в карьере.