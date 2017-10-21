Шварцман вышел в финал турнира в Антверпене, обыграв Циципаса

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в финал турнира в Антверпене. В финальном матче 4-й сеяный Шварцман в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 26 минут. Шварцман 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Циципаса 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 2 брейка. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

За титул Шварцман сыграет со второй ракеткой турнира — французом Жо-Вильфридом Цонга.