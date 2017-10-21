Н. Камельзон: ведём переговоры с сёстрами Уильямс и Шараповой

Исполнительный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон прокомментировала возможность участия сестёр Серены и Винус Уильямс, а также россиянки Марии Шараповой на турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 29 января по 4 февраля.

«Мы действительно ведём переговоры с сёстрами Уильямс и Марией Шараповой, чтобы они приехали на турнир в Санкт-Петербурге. Сейчас точно сказать, приедут ли все три теннисистки или нет, мы не можем. Думаю, что определённая ясность наступит после Сингапура. Числа 5-7 декабря будет окончательно известно по всем трём теннисисткам», — сказала Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.