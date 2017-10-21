Дель Потро вышел в финал турнира в Стокгольме, обыграв Вердаско

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вышел в финал турнира в Стокгольме. В полуфинальном матче четвёртый сеяный дель Потро в трёх сетах обыграл восьмую ракетку турнира, испанца Фернандо Вердаско, со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1). Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Дель Потро 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Вердаско 10 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 брейка.

За титул дель Потро сыграет с первой ракеткой соревнований, болгарином Григором Димитровым.