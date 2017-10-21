Беранкис: могу себя похвалить за то, что не расплескал эмоции

Теннисист из Литвы Ричардас Беранкис, впервые вышедший в финал турнира АТР, прокомментировал победу в полуфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» над французом Адрианом Маннарино (3) со счётом 3:6, 6:4, 6:1 и предстоящую встречу в финале с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины (6).

«После первого сета не понимал, что происходит на корте, самым главным было — концентрироваться на каждом очке и бороться до конца. У меня это получилось. Могу себя только похвалить, что не расплескал эмоции и хорошо перемещался по корту.

Уже играли много раз с Дамиром Джумхуром. Как сегодня видел, он хорошо бегает, упёртый, сражается до конца, значит, будет тяжёлый матч», — приводит слова Беранкиса пресс-служба турнира.