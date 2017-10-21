Федерер сыграет с Тиафо на старте турнира в Базеле

По итогам жеребьёвки стала известна сетка турнира категории ATP500 в Базеле, который пройдёт с 23 по 29 октября. Первый сеяный, швейцарец Роджер Федерер, в первом круге сыграет с обладателем «уайлд-кард» американцем Фрэнсисом Тиафо. Хорват Марин Чилич (2) начнёт соревнования встречей с испанцем Фернандо Вердаско.

Из других пар отметим, что аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро будет противостоять португалец Жоау Соуза. Немец Миша Зверев сыграет с аргентинцем Леонардо Майером, а американец Джек Сок – с британцем Аляжем Бедене.