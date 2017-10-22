Халеп: попытаюсь выиграть каждый матч в Сингапуре, я это могу

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась ожиданиями от соревнований в Красной группе Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, где её соперницами стали украинка Элина Свитолина, датчанка Каролина Возняцки и француженка Каролин Гарсия.

«Мне придётся немало побегать в моей группе. Все мои соперницы славятся своим движением по всему корту. Зато в моей группе нет мощно бьющих соперниц, как я знаю. Гарсия играет немного посильнее — бьёт сильнее по мячу. Это будет очень непростая группа. Каждый матч будет трудным. Но здесь собрались восемь лучших игроков в мире, и каждый играет в сумасшедший теннис. Я просто хочу выйти на корт и попытаться выиграть каждый матч. Я могу это сделать», — приводит слова Халеп пресс-служба WTA.