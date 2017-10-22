Южный стал чемпионом челленджера в Китае, разгромив Дэниэла в финале

Россиянин Михаил Южный (7) победил на турнире серии «челленджер» в Нинбо (Китай), разгромив в финальном матче японца Таро Дэниэла (6) — 6:1, 6:1.



Поединок продолжался 1 час 13 минут. Южный выполнил 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Дэниэла 1 эйс, 6 двойных ошибок и 4 упущенных брейк-пойнта.



В новом рейтинг-листе Михаил поднимется со 126-й строчки на 101-ю. Таким образом, ещё одно удачное выступление в этом году гарантирует ему прямое попадание в основную сетку Australian Open — 2018.