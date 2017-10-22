Кр. Плишкова: группа непростая, но я довольна тем, что попала в неё

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала жеребьёвку Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, где она попала в Белую группу вместе с Винус Уильямс, Гарбинье Мугурусой и Еленой Остапенко.



«Не знаю, что думают другие девушки, но я довольна тем, в какую группу попала. В моей группе собрались более атакующие игроки, а в другой — более оборонительные.



Мне, в принципе, нравится играть с лучшими. Я встречалась со всеми соперницами по группе. Конечно, не только побеждала, но и проигрывала — но стиль их игры мне нравится.



Разумеется, будет непросто. Я начинаю с матча против Винус, которую я однажды победила, отыграв матчбол, и однажды проиграла в очень упорном поединке. Эта встреча может сложиться как угодно. У Гарбинье был отличный год, и я ей проигрывала. Остапенко тоже великолепно провела этот сезон. Группа непростая, но, повторюсь, мне она нравится», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.