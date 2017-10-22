Мугуруса: не буду обманывать, битва за первую строчку очень важна для меня

Испанка Гарбинье Мугуруса, которой предстоит сыграть с латвийкой Еленой Остапенко в первом туре Белой группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, поделилась своими мыслями по поводу борьбы за первую строчку рейтинг-листа.



«Не буду обманывать, битва за первую строчку очень важна для меня. Но я знаю, что в первую очередь должна хорошо играть. У большинства участниц этого турнира есть шансы закончить год первой. Я рада, что уже побывала на первом месте и теперь не так сильно нервничаю из-за этого, не одержима этой идеей. Думаю, так проще — но, конечно, я буду биться за лидерство.



Чем я больше всего горжусь в этом сезоне? Многим. В начале года у меня было несколько небольших травм. Мне было обидно и грустно, потому что я упорно трудилась в межсезонье, но не могла показать результаты этого на корте.



В грунтовой части сезона я была очень мотивирована, но полностью пришла в себя и набрала форму только к Уимблдону. Я подумала, что моё время пришло — и после победы там всё пошло хорошо. Здорово, что, выиграв турнир „Большого шлема“, я не допустила резкого спада и хорошо выступала на следующих соревнованиях», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.