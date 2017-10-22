Остапенко: мне нравится играть в зале, но корт кажется довольно медленным

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 латвийка Елена Остапенко, которая дебютирует на Итоговом чемпионата WTA в Сингапуре матчем с выигравшей Уимблдон-2017 испанкой Гарбинье Мугурусой, поделилась своим мнением по поводу скорости покрытия.



«Мне нравится играть в зале. Здесь не мешают ни солнце, ни ветер. Но корт кажется мне довольно медленным», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.

Остапенко и Мугуруса находятся в Белой группе, куда также попали чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс.