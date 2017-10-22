Все участницы WTA Tour Finals, кроме Гарсии, претендуют на первую строчку

После Итогового чемпионата WTA в Сингапуре на первой строчке могут оказаться семь из восьми участниц соревнований — все, кроме француженки Каролин Гарсии. Правда, шансы латвийки Елены Остапенко станут равными нулю в случае, если румынка Симона Халеп, занимающая сейчас первое место, просто сыграет все три матча группового этапа. Дело в том, что WTA Tour Finals, в отличие от остальных соревнований (в том числе от аналогичного мужского турнира), даёт очки не только за победы, но и просто за участие в матчах. Выход на корт в каждом поединке группового этапа оценивается в 125 очков. В результате этого даже при трёх поражениях у Халеп будет 6050 очков, а Остапенко не сможет набрать больше 6010 баллов.



Датчанка Каролина Возняцки и американка Винус Уильямс потеряют шансы в случае хотя бы одной победы Халеп на групповом этапе (либо двух побед испанки Гарбинье Мугурусы). Шансы украинки Элины Свитолиной и чешки Каролины Плишковой выше, но они тоже частично зависят от результатов румынки и испанки. Мугурусе же победа на турнире в любом случае гарантирует завершение года на первом месте.

Фото: Wtatennis.com