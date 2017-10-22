Кар. Плишкова уверенно победила В. Уильямс в стартовом матче Итогового турнира

Экс первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова стартовала в Белой группе Итогового чемпионата WTA с убедительной победы над американкой Винус Уильямс — 6:2, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 14 минут. Плишкова выполнила пять эйсов и 25 ударов навылет, допустила две двойные ошибки, 12 невынужденных и использовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету Уильямс четыре подачи навылет, 16 «виннеров», шесть двойных, 19 неточностей и один реализованный брейк-пойнт из трёх.



Напомним, что в одной группе с Плишковой и Уильямс находятся также испанка Гарбинье Мугуруса и латвийка Елена Остапенко.