Текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата WTA Мугуруса — Остапенко

Во втором матче первого тура Белой группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре испанка Гарбинье Мугуруса сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.



По личным встречам Мугуруса ведёт со счётом 2:1. Она дважды побеждала на грунте в Риме, в 2016 и 2017 году. Единственный поединок на харде, в недавнем четвертьфинале в Ухани, остался за Остапенко.



Напомним, что в этом году Гарбинье стала чемпионкой Уимблдона, а Елена сенсационно победила на «Ролан Гаррос».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.