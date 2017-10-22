Мугуруса победила Остапенко в матче Белой группы Итогового чемпионата WTA

Испанка Гарбинье Мугуруса выиграла матч первого тура Белой группы на Итоговом чемпионата WTA в Сингапуре у латвийки Елены Остапенко — 6:3, 6:4. Во второй партии Остапенко взяла три гейма после счёта 1:5, но окончательно отыграться не сумела.



Поединок продолжался 1 час 25 минут. Мугуруса дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Остапенко два эйса, четыре двойные и три реализованных брейк-пойнта из восьми.



Таким образом, во вторых матчах группы, которые пройдут во вторник, Мугуруса сыграет с также победившей сегодня чешкой Каролиной Плишковой, а Остапенко — с американкой Винус Уильямс.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.