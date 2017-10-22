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Мугуруса победила Остапенко в матче Белой группы Итогового чемпионата WTA

22 октября 2017, воскресенье. 16:16 Теннис

Испанка Гарбинье Мугуруса выиграла матч первого тура Белой группы на Итоговом чемпионата WTA в Сингапуре у латвийки Елены Остапенко — 6:3, 6:4. Во второй партии Остапенко взяла три гейма после счёта 1:5, но окончательно отыграться не сумела.

Поединок продолжался 1 час 25 минут. Мугуруса дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Остапенко два эйса, четыре двойные и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Таким образом, во вторых матчах группы, которые пройдут во вторник, Мугуруса сыграет с также победившей сегодня чешкой Каролиной Плишковой, а Остапенко — с американкой Винус Уильямс.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Итоговый чемпионат WTA 2017. Белая группа
22 октября 2017 года, воскресенье. 14:40 МСК
Гарбинье
Мугуруса
Елена
Остапенко
6:3 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Гарбинье Мугуруса Елена Остапенко
Новости. Теннис
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