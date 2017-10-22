Шарапова: возвращаясь домой, чувствуешь себя намного приземлённее

Россиянка Мария Шарапова поделилась фотографией одной из церквей в Сочи.



«Возвращаясь домой, чувствуешь себя намного приземлённее. Не знаю, как ещё это назвать, но это так. Кроме того, здесь меня очень сильно откармливают. Но я бы не хотела, чтобы что-то было по-другому (пожалуйста, больше сметаны!). А на этом фото среди пальм и хвойных деревьев — великолепные церкви, украшающие Сочи. Надеюсь, вы бывали недалеко оттуда. До следующих встреч! Пора улетать», — написала Шарапова в своём «инстаграме».