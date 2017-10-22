Липски и Шаран завоевали титул на турнире в Антверпене

Американец Скотт Липски и Дивиж Шаран из Индии стали чемпионами турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия), победив в финале мексиканца Сантьяго Гонсалеса и чилийца Хулио Перальту со счётом 6:4, 2:6, [10:5].



Матч продолжался 1 час 9 минут. Оба дуэта выполнили по 2 эйса и допустили по 2 двойные ошибки. На счету чемпионов 1 реализованный брейк-пойнт из 3, а Гонсалес и Перальта использовали 2 брейк-пойнта из 5.



Это первый совместный титул Липски и Шарана. Дивиж ранее выиграл два турнира ATP вместе со своим соотечественником Пуравом Раджей, а для Липски этот трофей стал 16-м.