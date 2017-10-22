Марах и Павич победили Куреши и Роже на турнире в Стокгольме

Австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич (1) одержали победу в финале турнира категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция), обыграв пакистанца Айсам-Уль-Хака Куреши и голландца Жан-Жюльена Роже (2) — 3:6, 7:6 (8:6), [10:4]. На тай-брейке Марах и Павич отыграли матчбол при счёте 5:6.



Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. Австриец и хорват сделали 10 эйсов, допустили 5 двойных ошибок и упустили 3 брейк-пойнта. Куреши и Роже 8 раз подали навылет, сделали 1 двойную и реализовали 1 брейк-пойнт из 5.



Это первый совместный титул Мараха и Павича. Всего за карьеру Марах завоевал 17 трофеев, а Павич — 8.