Кар. Плишкова: я очень хорошо себя чувствовала, у меня всё получалось

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу над американкой Винус Уильямс в первом туре группового этапа на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре со счётом 6:2, 6:2.



«Я чувствовала себя хорошо, даже очень хорошо. Думаю, сегодня у меня всё получалось. Я немного превосходила её и на задней линии, и на подаче. У меня нет никаких причин для переживаний по поводу своей игры.



Лёгких матчей в Сингапуре не бывает, нужно быть готовым играть с первого очка каждого поединка. Я вышла на корт именно с таким настроем, и всё получилось», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.

Кар. Плишкова уверенно победила В. Уильямс в стартовом матче Итогового турнира