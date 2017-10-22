В. Уильямс: я прибавила во втором сете, но Плишкова играла очень хорошо

Американка Винус Уильямс прокомментировала поражение от чешки Каролины Плишковой (2:6, 2:6) в первом туре группового этапа на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.



«Мы начали с нескольких брейков, но затем она заиграла очень хорошо. Мне теперь нужно фокусироваться на следующем матче. Мне уже доводилось начинать Итоговый чемпионат с поражений, так что я буду готова к матчу во вторник.



Мне кажется, я неплохо принимала сегодня, а вот розыгрыши проводила не так хорошо. Во второй партии мне удалось прибавить, однако она находила ответы на все мои удары», — приводит слова Уильямс официальный сайт WTA.

Кар. Плишкова уверенно победила В. Уильямс в стартовом матче Итогового турнира