Мирный и Освальд выиграли «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде

Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд выиграли турнир «ВТБ Кубок Кремля», который завершился в Москве, в парном разряде. Первая пара соревнований Мирный/Освальд в финальном матче обыграла победителя одиночного турнира Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины и хорвата Антонио Санчича со счётом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 2 минуты. Мирный и Освальд 8 раз подали навылет и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету Джумхура и Санчича 5 эйсов, 3 двойные ошибки на подаче и 3 упущенных брейка.