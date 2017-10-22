Победы Кар. Плишковой и Мугурусы на Итоговом турнире WTA – в видеообзоре

Экс первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова стартовала в Белой группе Итогового чемпионата WTA с убедительной победы над американкой Винус Уильямс — 6:2, 6:2.

Видеообзор матча Кар. Плишкова – В. Уильямс можно посмотреть на «Чемпионате».

Испанка Гарбинье Мугуруса выиграла матч первого тура Белой группы у латвийки Елены Остапенко — 6:3, 6:4. Во второй партии Остапенко взяла три гейма после счёта 1:5, но отыграться так и не сумела.

Видеообзор матча Мугуруса — Остапенко можно посмотреть на «Чемпионате».