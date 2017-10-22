Мугуруса или Плишкова могут выйти в полуфинал Итогового турнира WTA во вторник

Теннисный журналист Стюарт Фрейзер на своей странице в «Твиттере» рассказал, при каких раскладах уже во вторник, после матчей второго тура Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в Белой группе, победительницы первых матчей испанка Гарбинье Мугуруса и чешка Каролина Плишкова могут досрочно выйти из полуфинал.

Во 2-м туре Мугуруса и Плишкова встречаются друг с другом, вторую пару составят неудачницы первых матчей — Елена Остапенко из Латвии и американка Винус Уильямс.

Плишкова досрочно выйдет из группы в двух случаях: если выиграют она и Уильямс или если она выиграет в двух сетах, а Остапенко в трёх. Мугуруса досрочно выйдет из группы также в двух случаях: если победы одержат она и Остапенко или если она выиграет в двух сетах, а Уильямс в трёх.