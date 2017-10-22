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Джумхур: турниры в Москве и Санкт-Петербурге? У каждого свои хорошие стороны

22 октября 2017, воскресенье. 21:15 Теннис

25-летний босниец Дамир Джумхур стал первым теннисистом, сделавшим «российский дубль» — он выиграл и St. Petersburg Open, и «ВТБ Кубок Кремля» в одном сезоне.

«У каждого города есть свои хорошие стороны. В Москве больше людей приходит на матчи, а Петербург – один из красивейших городов в мире. Там проводятся отличные турниры, их сложно сравнивать. Когда я был в Москве, то ни разу не пожалел о своём приезде: здесь мне очень нравятся корт и отель, который расположен рядом со стадионом. Каждый из российских турниров хорош по-своему. В Санкт-Петербурге я завоевал свой первый титул, поэтому он для меня особенный, а второй титул, который я взял в Москве, позволил мне пробиться в топ-30 и получить номер посева на ближайшем турнире «Большого шлема».

Я на корте и я вне корта – два совершенно разных человека. Но если бы на корте я был бы таким же, каким за его пределами, я бы никогда не добился тех успехов и побед, которые у меня есть. Находиться в таком заводном состоянии – это способ получить дополнительную энергию и мотивацию, чтобы выигрывать.

Приём – одно из моих оружий в теннисе. Я заранее готов к тому, что соперники будут сильно подавать. Сам я не могу сильно бить по мячу, но зато могу хорошо принимать, хорошо бегать по корту, варьировать удары», — приводит слова Джумхура пресс-служба турнира.

Джумхур стал чемпионом «ВТБ Кубок Кремля», отыграв 18 брейк-пойнтов из 21
Источник: Официальный сайт Кубка Кремля Сообщить об ошибке
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