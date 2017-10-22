Дель Потро: здорово вновь вернуться в Стокгольм и защитить титул

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (4) прокомментировал победу в финале турнира в Стокгольме над болгарином Григором Димитровым (1) со счётом 6:4, 6:2, что позволило ему защитить титул.

“Я сыграл лучший матч на неделе против Григора. Извини, Григор. Это здорово вернуться сюда и вновь завоевать этот трофей. Надеюсь, что смогу приехать и в следующем году. Я люблю бывать в Стокгольме. Мне очень нравится город. А ещё больше мне нравятся шведские болельщики, которые поддерживают меня. За прекрасную поддержку на этой неделе я хотел бы поблагодарить каждого.

Я ещё поднимаюсь в рейтинге АТР, уже в топ-20, при этом в следующем году мне не нужно защищать много очков, так что можно замахнуться и на топ-10. Это просто сон после всех моих проблем с запястьем. Подняться так высоко – это просто фантастика. Но я спокоен. Главное – остаться в хорошей форме, сохранить здоровье и продолжать играть в теннис", — приводит слова Дель Потро пресс-служба АТР.