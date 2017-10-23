Цонга: побеждать на турнирах – это всегда приятно

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга не скрывал радости от победы в финале турнира в Антверпене над аргентинцем Диего Шварцманом (6:3, 7:5), которая принесла ему четвёртый титул в сезоне.

“Прекрасно себя чувствую. Побеждать на турнирах – это всегда приятно. Я играл в очень хороший теннис на этой неделе. А сегодня у меня был отличный соперник, который доставил мне немало проблем и заставил показать мой лучший теннис, чтобы выиграть. Очень позитивная для меня победа. Надеюсь, что на следующей неделе смогу её развить", — цитирует Цонгу пресс-служба АТР.