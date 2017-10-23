Шварцман: надеюсь, в 2018 году мне не придётся вновь играть в финале с французом

Аргентинец Диего Шварцман прокомментировал поражение в финале турнира в Антверпене от француза Жо-Вильфрида Цонги со счётом 3:6, 5:7. В прошлом году Шварцман также дошёл до финала, в котором уступил французу Ришару Гаске (6:7, 1:6).

«Играть против Жо было тяжело. Он был невероятен сегодня. Я очень старался, но он играл лучше меня. Он заслужил победу. Он отличный теннисист.

Это была невероятная неделя. Я второй год подряд выхожу в финал турнира здесь, в Антверпене. В следующем году ещё раз попытаюсь взять титул, но это будет нелегко. Надеюсь, мне не придётся играть против ещё одного француза», — приводит слова Шварцмана пресс-служба АТР.