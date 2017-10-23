Чань Юнжань впервые в карьере поднялась на первую строчку парного рейтинга WTA

В новой версии парного рейтинга WTA от 23 октября представительница Китайского Тайбэя Чань Юнжань впервые в карьере поднялась на первую строчку, которую разделит со швейцаркой Мартиной Хингис. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова располагаются на четвёртой позиции.
Парный рейтинг WTA. 23 октября
1 (1) Мартина Хингис (Швейцария) — 9770.
1 (2). Чань Юнжань (Китайский Тайбэй) — 9770.
3 (5). Люси Шафаржова (Чехия) — 6800.
4 (3). Елена Веснина (Россия) — 6785.
4 (3). Екатерина Макарова (Россия) — 6785.
6 (7). Андреа Главачкова (Чехия) — 5665.
7 (6). Бетани Маттек-Сэндс (США) — 5591.
8 (9). Пэн Шуай (Китай) — 4890.
9 (8). Саня Мирза (Индия) — 4475.
10 (11). Кейси Деллакуа (Австралия) — 4470.