Пуиг посвятила своё выступление в Люксембурге жителям Пуэрто-Рико

Пуэрториканка Моника Пуиг, проигравшая в финале турнира в Люксембурге немке Карине Виттёфт со счётом 3:6, 5:7, посвятила выступление на турнире своим соотечественникам, которые пострадали в результате урагана.

«Я постараюсь справиться с этим и не плакать. Прежде всего я бы хотела сказать всем, кто следил за моими матчами в Пуэрто-Рико, что своё выступление я посвящаю вам. Я знаю, что у нас были взлёты и падения, но верю, что теперь всё станет лучше. Я с вами и всегда буду поддерживать вас. Мы станем сильнее», — цитирует Пуиг официальный сайт тура.

23 октября Пуиг и россиянка Мария Шарапова посетят Пуэрто-Рико. В начале октября бывшая первая ракетка мира сообщила, что все доходы от продажи конфет и шоколада её марки до конца года будут направляться в фонд, созданный Пуиг в помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Пуэро-Рико.