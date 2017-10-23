Медведев поднялся на седьмую позицию в чемпионской гонке U21

Россиянин Даниил Медведев поднялся на седьмую строчку в чемпионской гонке U21, грек Стефанос Циципас — на 10-ю. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 23 октября

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4490.

2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 1219.

3 (3). Карен Хачанов (Россия) — 1045.

4 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 926.

5 (5). Джаред Доналдсон (США) — 890.

6 (6). Борна Чорич (Хорватия) — 886.

7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 772.

8 (7). Чхун Хён (Южная Корея) — 760.

9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 662.

10 (13). Стефанос Циципас (Греция) — 547.