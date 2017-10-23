Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Медведев поднялся на седьмую позицию в чемпионской гонке U21

23 октября 2017, понедельник. 10:32 Теннис

Россиянин Даниил Медведев поднялся на седьмую строчку в чемпионской гонке U21, грек Стефанос Циципас — на 10-ю. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 23 октября
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4490.
2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 1219.
3 (3). Карен Хачанов (Россия) — 1045.
4 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 926.
5 (5). Джаред Доналдсон (США) — 890.
6 (6). Борна Чорич (Хорватия) — 886.
7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 772.
8 (7). Чхун Хён (Южная Корея) — 760.
9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 662.
10 (13). Стефанос Циципас (Греция) — 547.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Даниил Медведев Карен Хачанов
Новости. Теннис
23 октября 2017, понедельник
11:02 Виттёфт: завершить сезон завоеванием первого титула — это идеально
10:32 Медведев поднялся на седьмую позицию в чемпионской гонке U21
10:08 Пуиг посвятила своё выступление в Люксембурге жителям Пуэрто-Рико
09:29 Димитров: желаю дель Потро удачи в концовке сезона
09:03 Чань Юнжань впервые в карьере поднялась на первую строчку парного рейтинга WTA
09:01 Димитров поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP
09:01 Хачанов опустился на 42-ю строчку в рейтинге ATP
00:48 Беранкис: неделю назад я и не думал, что сыграю в финале
00:14 Шварцман: надеюсь, в 2018 году мне не придётся вновь играть в финале с французом
00:02 Цонга: побеждать на турнирах – это всегда приятно
22 октября 2017, воскресенье
23:24 Дель Потро: здорово вновь вернуться в Стокгольм и защитить титул
22:18 Мугуруса: в матче с Остапенко ждала своего шанса, чтобы перехватить инициативу
21:15 Джумхур: турниры в Москве и Санкт-Петербурге? У каждого свои хорошие стороны
21:04 Мирный: «ВТБ Кубок Кремля» для меня самый родной и близкий турнир
20:45 Мугуруса или Плишкова могут выйти в полуфинал Итогового турнира WTA во вторник
20:05 Победы Кар. Плишковой и Мугурусы на Итоговом турнире WTA – в видеообзоре
19:20 Цонга взял титул в Антверпене, обыграв Шварцмана
18:41 Первый теннисист, сделавший «российский дубль», – в фотообзоре Кубка Кремля
18:17 Мирный выиграл «ВТБ Кубок Кремля» в паре с Освальдом, завоевав 50-й титул
18:15 В. Уильямс: я прибавила во втором сете, но Плишкова играла очень хорошо
18:10 Кар. Плишкова: я очень хорошо себя чувствовала, у меня всё получалось
18:08 Дель Потро защитил титул в Стокгольме, обыграв Димитрова
18:00 Марах и Павич победили Куреши и Роже на турнире в Стокгольме
17:53 Липски и Шаран завоевали титул на турнире в Антверпене
17:35 Шарапова: возвращаясь домой, чувствуешь себя намного приземлённее
16:37 Джумхур — первый теннисист, сделавший «российский дубль»
16:16 Мугуруса победила Остапенко в матче Белой группы Итогового чемпионата WTA
16:09 Джумхур стал чемпионом «ВТБ Кубок Кремля», отыграв 18 брейк-пойнтов из 21
15:26 Дель Потро: я хочу защитить титул в Стокгольме, но Григор сейчас очень хорош
14:53 Текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата WTA Мугуруса — Остапенко
13:32 Кар. Плишкова уверенно победила В. Уильямс в стартовом матче Итогового турнира
13:10 Шварцман: раньше видел Цонгу по телевизору, а теперь сыграю с ним
12:53 Цонга: мне пришлось показать свой лучший теннис, чтобы победить
12:07 Все участницы WTA Tour Finals, кроме Гарсии, претендуют на первую строчку
11:44 Кузнецова покинула топ-10, Шарапова опустилась на 60-ю строчку
11:21 Остапенко: мне нравится играть в зале, но корт кажется довольно медленным
11:03 Мугуруса: не буду обманывать, битва за первую строчку очень важна для меня
10:54 В. Уильямс: корт в Сингапуре очень медленный
10:48 Кар. Плишкова: группа непростая, но я довольна тем, что попала в неё
09:58 Южный стал чемпионом челленджера в Китае, разгромив Дэниэла в финале
01:03 Касаткина — о просьбе вернуть деньги за неудачную ставку: чуваки, вы лучшие
00:29 Халеп: попытаюсь выиграть каждый матч в Сингапуре, я это могу
21 октября 2017, суббота
23:53 Шарапова ждёт встречи с Пуиг 23 октября в Пуэрто-Рико
23:29 Федерер сыграет с Тиафо на старте турнира в Базеле
22:40 Беранкис: могу себя похвалить за то, что не расплескал эмоции
Все новости RSS
Партнерский контент