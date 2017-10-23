Федерер: надеюсь, Тиафо позволит мне победить завтра

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от турнира в Базеле, на котором он посеян под первым номером, и рассказал о настрое на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.



«Надеюсь, я смогу задержаться на турнире надолго. Я признаюсь, что ощущаю большое давление. Во вторник в первом круге я сыграю с очень хорошим соперником — Фрэнсисом Тиафо, у которого будет прекрасная карьера. Надеюсь, его звёздный прорыв не начнётся в Базеле, моём родном городе. Надеюсь, он позволит мне победить завтра. Может быть, в следующий раз выиграет он.



Я очень надеюсь выиграть первый матч и войти в игру. У меня здесь непростая сетка, дальше может состояться встреча с Бенуа Пэром или Стивом Джонсоном. Я обычно такого не говорю, но здесь мне досталась сложная часть сетки как для турнира ATP-500. Старт будет сложным, так что я не знаю, чего ожидать.

К счастью, давление не станет большой проблемой для меня, так как я 10 раз играл в финале в Базеле, но никаких гарантий того, что это случится в нынешнем сезоне, нет. Именно поэтому я приехал пораньше и уже много потренировался на центральном корте. Я начинаю лучше чувствовать мяч, мой организм готов к игре, так что я надеюсь провести хороший турнир.

Я впервые квалифицировался на Итоговый чемпионат в 2002 году, это было очень давно. Я всегда хорошо играл на этом турнире и добивался отличных результатов. Я дважды победил в Лондоне, Шанхае и Хьюстоне. Хотелось бы выиграть и ещё раз. Приятно осознавать, что я уже квалифицировался. Это успокаивает в период хардовых турниров в зале в концовке сезона.

Победа в Лондоне стала бы прекрасным завершением сезона, но у других игроков такие же идеи. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Федерера официальный сайт тура.