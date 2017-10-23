Видеообзор финального матча турнира в Стокгольме дель Потро — Димитров

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро стал победителем турнира в Стокгольме. В финальном матче четвёртый сеяный обыграл первую ракетку турнира болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Дель Потро 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Димитрова 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 упущенных брейка. Дель Потро защитил титул в Стокгольме, выиграв первый турнир в сезоне-2017.

Видеообзор финального матча турнира в Стокгольме доступен на «Чемпионате».