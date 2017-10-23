В 14:30 по московскому времени начнётся матч первого тура Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют представительница Румынии Симона Халеп и француженка Каролин Гарсия. По личным встречам впереди первая ракетка мира — 2-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп— Гарсия на Итоговом чемпионате WTA

В Красной группе также сыграют украинка Элина Свитолина и бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки.