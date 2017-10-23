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Симон победил Гулбиса в первом круге турнира в Вене

23 октября 2017, понедельник. 15:38 Теннис

Французский теннисист Жиль Симон вышел во второй круг турнира в Вене, в двух партиях обыграв представителя Латвии Эрнеста Гулбиса (WC) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Жиль дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Вене Симон поспорит с победителем противостояния Александр Зверев (Германия, 1) — Виктор Троицки (Сербия).

Вена 2017. 1-й круг
23 октября 2017 года, понедельник. 14:00 МСК
Жиль
Симон
Эрнест
Гулбис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жиль Симон Эрнест Гулбис
Новости. Теннис
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