Халеп стартовала на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре с победы над Гарсией

Румынская теннисистка Симона Халеп в двух партиях обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 27 минут. Первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Гарсии 3 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Гарсия на Итоговом чемпионате WTA

25 октября Халеп сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, а Гарсия встретится с датчанкой Каролиной Возняцки.