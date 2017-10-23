Гаске победил Ф. Лопеса на старте турнира в Вене

Французский теннисист Ришар Гаске вышел во второй круг турнира в Вене, в двух партиях обыграв представителя Испании Фелисьяно Лопеса со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Ришар дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Вене Гаске поспорит с победителем противостояния Доминик Тим (Австрия, 2) — Андрей Рублёв (Россия).