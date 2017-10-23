Возняцки отдала Свитолиной только 2 гейма на старте Итогового чемпионата WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла представительницу Украины Элину Свитолину на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в Красной группе со счётом 6:2, 6:0. Матч продолжался 58 минут. Возняцки 2 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала все 5 возможных брейк-пойнтов. На счету Свитолиной 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 1 упущенный брейк-пойнт.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Свитолина на Итоговом чемпионате WTA

25 октября Возняцки встретится с француженкой Каролин Гарсией, а Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп.