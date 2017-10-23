Эрбер победил Томича и вышел во второй круг турнира в Вене

Француз Пьер-Юг Эрбер (Q) пробился во второй круг турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), обыграв австралийца Бернарда Томича в двух партиях — 7:6 (7:4), 7:5. Во втором сете Эрбер отыгрался со счёта 3:5.



Поединок продолжался 1 час 35 минут. Эрбер выполнил 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Томича 5 подач навылет, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



Во втором круге Пьер-Юг сыграет с победителем матча между немцем Филиппом Кольшрайбером и американцем Джоном Иснером (5).