Остапенко лишилась шансов на первую строчку по итогам сезона-2017

После победы румынки Симоны Халеп над француженкой Каролин Гарсией и поражения латвийки Елены Остапенко от испанки Гарбинье Мугурусы в первом туре группового этапа Итогового чемпионата WTA Остапенко потеряла даже теоретические шансы стать первой ракеткой мира по итогам года.



Впрочем, для этого Елене требовалось не только выиграть все пять матчей в Сингапуре, но и надеяться, что Халеп снимется с турнира до завершения группового этапа. Это связано с тем, что на WTA Tour Finals очки даются не только за победы, но и просто за участие в поединках.



Все остальные участницы турнира, за исключением француженки Каролин Гарсии, пока сохраняют шансы на первую строчку.