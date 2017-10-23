Кольшрайбер одержал победу над Иснером в Вене, отыграв брейк в обоих сетах

Немец Филипп Кольшрайбер вышел во второй раунд турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), обыграв американца Джона Иснера (5) в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:4. Отметим, что в обеих партиях немецкий теннисист уступал со счётом 2:4.



Поединок продлился 1 час 48 минут. Кольшрайбер трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Иснера 22 эйса, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



Следующим оппонентом Кольшрайбера станет француз Пьер-Юг Эрбер (Q).