Победы Халеп и Возняцки на Итоговом турнире WTA – в видеообзоре

Ставшая первой ракеткой мира после завершения турнира в Пекине румынка Симона Халеп начала выступления в Красной группе Итогового чемпионата WTA в Сингапуре с победы над француженкой Каролин Гарсией в двух партиях — 6:4, 6:2. Отметим, как раз Гарсии Халеп уступила в финале соревнований в Пекине, и та победа позволила Каролин занять восьмую строчку и поехать в Сингапур.



Видеообзор матча Халеп – Гарсия можно посмотреть на «Чемпионате».

Второй матч дня завершился разгромом украинки Элины Свитолиной, претендующей на первое место в рейтинг-листе по итогам года. Элина взяла всего два гейма у экс первой ракетки мира датчанки Каролины Возняцки — 2:6, 0:6.



Видеообзор матча Свитолина – Возняцки можно посмотреть на «Чемпионате».