Баутиста-Агут разгромил Кукушкина в первом круге турнира в Базеле

Испанец Роберто Баутиста-Агут (6) уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария), разгромив выступающего за Казахстан Михаила Кукушкина (Q) — 6:0, 6:3.



Теннисисты провели на корте всего 58 минут. Баутиста-Агут выполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Кукушкина 1 двойная ошибка и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал. Подач навылет у Михаила не было.



Следующим оппонентом Баутисты-Агута станет либо украинец Александр Долгополов, либо американец Райан Харрисон.