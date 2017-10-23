А. Зверев в трёх сетах победил Троицки на старте турнира в Вене

Немец Александр Зверев (1) пробился во второй круг турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), победив серба Виктора Троицки со счётом 6:3, 4:6, 6:4. В третьем сете Зверев сделал два брейка на самом старте. Один брейк Троицки отыграл, но большего добиться не сумел.



Поединок продолжался 1 час 47 минут. Зверев выполнил 8 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Троицки 2 подачи навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



Следующим соперником Зверева станет француз Жиль Симон.