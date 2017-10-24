Кьюдинелли проиграл Хасе в последнем матче в карьере

Голландец Робин Хасе стал участником второго круга турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария), обыграв 35-летнего швейцарца Марко Кьюдинелли (WC) — 6:2, 7:6 (7:3). Кьюдинелли, занимающий сейчас 366-ю строчку рейтинг-листа, заранее объявил, что этот турнир станет для него последним в карьере. Наивысшей позицией Марко в карьере была 52-я строчка одиночного рейтинг-листа, на которую он поднимался в феврале 2010 года. В 2014-м в составе сборной он стал обладателем Кубка Дэвиса.



Поединок продлился 1 час 37 минут. Хасе выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Кьюдинелли 9 подач навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Отметим, что во второй партии Марко отыграл подачу соперника на матч, но на тай-брейке не сумел взять ни одного очка на приёме.



Следующим соперником Хасе станет либо американец Джек Сок (5), либо канадец Вашек Поспишил (LL).